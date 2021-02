Après le ministre Jean-Michel Abimbola, premier secrétaire général Adjoint, chargé de l’organisation des structures décentralisées, il y a quelques mois, le Bloc républicain vient de sanctionner lourdement certains militants. Le parti proche du président de la République a sanctionné cinq conseillers de la commune d’Adja-Ouèrè, élus sur la liste du Bloc Républicain (BR). Les mis en cause sont exclus pour un an. En plus de leur exclusion, ils sont inéligibles pendant 10 ans.

Ils ont écopé de cette lourde sanction pour avoir manœuvré contre les intérêts du parti. Lors de la reprise de l’élection du maire de la commune d’Adja-Ouèrè, après des enquêtes, les responsables du parti en sont arrivés à la conclusion selon laquelle ces conseillers ont usé de manœuvres politiciennes pour faire perdre le poste de maire au parti BR. C’est dans cette même affaire que le ministre Jean-Michel Abimbola avait été sanctionné d’un blâme et d’interdiction de participer à toutes activités du parti BR.

Il lui a été reproché d’avoir soutenu les conseillers frondeurs alors qu’il est le premier Secrétaire Général Adjoint, chargé de l’organisation des structures décentralisées du Bloc Républicain (BR) de la commune d’Adja-Ouèrè. Ces événements ont eu lieu après l’échec de l’ancienne maire Karamath Fagbohoun, après la reprise de l’élection du maire dans la commune d’Adja-Ouèrè.