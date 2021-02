Agressé par balles ce vendredi 5 février 2021 alors qu’il allait à une réunion politique dans la nuit tombée, l’ancien ministre Ganiou Soglo est à Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Dans un entretien accordé à Frisson radio, le candidat à l’élection présidentielle d’avril 2021 a donné des détails sur son état actuel et est revenu sur ce qui s’est passé ce vendredi-là. Il se sent fatigué mais avec une balle dans la poitrine. Il indique que «d’après les médecins, elle n’est pas passée très loin du cœur ».

A quelques centimètres près la balle touchait le cœur. Il informe qu’il a trois à quatre côtes qui sont fêlées. Il n’a pas la grande forme mais, il vit et c’est ça l’essentiel. L’ancien député rassure : «je suis suivi par un corps médical qui est dévoué à ma personne ». Il doit passer une IRM demain mardi 9 février parce qu’une évacuation est envisagée. Ganiou Soglo doit subir une opération pour enlever la balle qui est dans sa poitrine. Et «nous n’avons pas le plateau sanitaire, médical approprié ici au Bénin pour le faire ». Donc, «les médecins sont à pied d’œuvre avec mon cabinet et mes avocats pour qu’on puisse rapidement me faire évacuer pour je puisse retrouver une vie normale ».

Le fait que l’ancien ministre ait une balle dans la poitrine est assez grave. C’est vrai qu’il est lucide mais, il doit éviter de se déplacer parce que si la balle est dans votre thorax, ça peut créer des lésions. Et il peut soit faire un œdème pulmonaire soit avoir de l’air qui entre dans ses poumons. Pour l’instant, l’ancien ministre ne connaît pas encore les détails sur son évacuation. Il y a des précautions à prendre mais il espère pouvoir partir la semaine prochaine.

Du drame de vendredi

Ce vendredi-là, le candidat à la présidentielle de 2021 allait à une réunion politique là où se trouve ma ferme dans l’arrondissement de Hêvié, commune d’Abomey-Calavi. «Donc vers 19h 30, 20h, on était sur la piste puisque depuis cinq ans, c’est une piste que je prends nuit et jour. Malheureusement ce vendredi n’a pas été bon pour mon majordome, chauffeur et moi-même. Sur la voie, on a vu un tronc d’arbre, il a freiné pour pouvoir le contourner et c’est à ce moment-là que les vitres latérales de la voiture ont explosé et que j’ai reçu une balle », raconte Ganiou Soglo. Il doit la vie à son chauffeur. Car, quand ce dernier a entendu les impacts sur les vitres, il a accéléré mais «malheureusement pour moi, j’ai reçu une balle dans la poitrine ».

D’après lui, «c’est allé très vite et quand ça va très vite, vous n’avez pas le temps de réfléchir. Très rapidement j’ai eu mal à la poitrine et j’ai dit à mon chauffeur que j’étais touché. Et il a fait ce qu’il devait faire, accélérer au péril aussi de sa vie, de la mienne. Il m’a amené à bon port, à la clinique Mahouna à Cotonou », confie-t-il. Selon l’ancien député, «ça se passe en un quart de seconde ». «Quand j’entends des gens dire Ganiou Soglo a été imprudent, je dis mais imprudent de quoi ? », se demande-t-il. Il estime qu’il est dans son pays, qu’il ne craint rien et n’en veut à personne. Et donc, il ne trouve pas nécessaire d’avoir une armée de personnes autour de lui. Il pense que le Bénin est un pays normalement sûr.