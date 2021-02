Il y a quelques heures, LNT vous annonçait que l’ancien ministre des sports Ganiou Soglo avait déposé sa candidature à la présidentielle ce lundi 1er février. Sur la toile, il a décidé de justifier sa décision et prévient que rien ne le détournera de sa mission pour un retour à la démocratie au Bénin. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Ganiou Soglo à propos de sa candidature

Chers tous, Je suis candidat car la constitution du 11 décembre 1990 me le permet. C’est notre loi fondamentale, qui a été adoptée par référendum qui est l’émanation d’une volonté populaire. Cette constitution a permis la réconciliation nationale et propulsée notre cher pays dans l’ère du renouveau démocratique. Elle a un sacro-saint principe en son article 2 qui stipule je cite: « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. »

La majorité du peuple Béninois ne saurait cautionner la relecture opportuniste de notre constitution en procédure d’urgence par quelques personnes triées sur le volet, nuitamment. Seul le peuple est souverain. Ce peuple mérite plus de Respect, de Compassion, d’Intégrité et d’Amour. La coercition, la violence, l’intimidation, la veulerie ne me détourneront pas de cette marche vers la LIBERTÉ et le retour à une vraie démocratie que tous appellent de tous nos vœux depuis 2017. La dictature du développement, nous avons déjà donné. Je vous remercie.

Ganiou Soglo