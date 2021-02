Jeudi 04 février 2021 à 00 heure, la commission électorale nationale autonome (Céna) va boucler la phase de dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Prévue pour durer quatre jours, cette étape du processus a démarré lundi 01 février. L’ancien ministre des sports Ganiou Soglo a fait enregistrer sa candidature en début de matinée.

Contre toute attente, l’ancien ministre des sports de Boni Yayi, Ganiou Soglo a déposé ce lundi 01 février son dossier de candidature pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain. « Je suis candidat parce que la constitution du 1 décembre 1990 me le permet. C’est en effet, notre loi fondamentale », a déclaré à la presse nationale l’opposant au régime de Patrice Talon.

Le fils de l’ancien président Nicéphore Soglo n’a pas voulu se faire compter l’événement. Face aux lois votées par la 8ème législature, l’ancien ministre fait savoir que seule la loi fondamentale du 11 décembre 1990 reste en vigueur. « La constitution de 1990 est la loi de tout un peuple qui a été votée par référendum. Il ne saurait cautionner la relecture de notre constitution en procédure d’urgence, nuitamment vers deux heures du matin par des personnes auxquelles je ne reconnais aucune légitimité », a-t-il fait savoir.

La marche vers le rétablissement de la démocratie et de l’ordre constitutionnel est enclenchée, insiste-t-il. Ni la ruse ni la rage ne pourra le désorienté de l’objectif principal, jure l’ancien ministre de Boni Yayi. « Notre peuple mérite respect, compassion et amour. C’est pour cette raison que ni coercition ni violence ni cupidité ne me détournerons du chemin de la liberté et le retour d’une vraie démocratie », a conclut Ganiou Soglo.