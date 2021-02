Le député de la huitième circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi sort de son silence. Disparu des radars depuis le début du processus électoral en cours au Bénin, il a tenu une conférence de presse ce jeudi 18 février 2021 pour opiner sur la polémique des parrainages non accordés au duo du parti Les démocrates. Il a exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas parrainé la candidate Reckya Madougou malgré sa volonté.

Pour Rachidi Gbadamassi, au-delà de toutes les conditions prévues par la loi que doit remplir tout candidat sérieux, il est nécessaire «que les candidatures obéissent à des normes éthique ». «Or madame Reckya Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance », indique-t-il. Il évoque les «rapports affectifs et intimes avec des autorités politiques de très haut niveau de pays voisins ». Selon le député, «au-delà de ces relations intimes pour lesquelles on ne peut la juger car, le cœur a ses raisons que la raison ignore, c’est qu’elle a eu un engagement politique visible ». Il rappelle que «l’année dernière, lors de l’élection présidentielle dans un pays voisin, elle s’est affichée et a battu campagne pour un candidat en l’occurrence le chef de l’Etat sortant, participant aux meetings et agitant des fanions aux couleurs du parti au pouvoir ».

«Serait-il alors convenable dans ces conditions et pertinent pour notre pays, qu’elle accède à la fonction présidentielle dont elle semble désormais faire le seul projet de sa vie y compris au prix de manipulations abjectes et de violences ? ». Rachidi Gbadamassi a révélé qu’il a manifesté sa volonté de parrainer Reckya Madougou avant de se rétracter à cause du rôle «qu’elle joue aux côtés des forces étrangères ».

«J’ai constaté qu’elle est véritablement au service d’une puissance étrangère, d’une mafia étrangère », avance l’élu du Bloc républicain. Pour lui, «sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté », elle pose «un problème d’insécurité politique ». L’ancien maire de Parakou va plus loin. Il informe qu’on lui aurait proposé une forte somme d’argent comme contrepartie de l’attribution de son parrainage à la candidate Reckya Madougou. «La forte somme proposée pourrait déstabiliser la nation », précise-t-il