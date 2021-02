L’ancienne présidente de la Renaissance du Bénin, Rosine Soglo a fait une déclaration de presse ce lundi 15 février 2021, en direct sur sa page Facebook. L’ancienne parlementaire et mère du candidat à la présidentielle Ganiou Soglo a fait le tour d’horizon de l’actualité nationale. De l’assassinat manqué de Ganiou à l’exil de Léhady, Rosine Soglo a fait part de ses appréhensions.

L’ancienne première dame du Bénin a abordé lundi 15 février 2021 au cours de sa sortie médiatique, l’actualité ayant trait à l’assassinat manqué de Ganiou Soglo. La garde-à-vue de son chauffeur et son épouse a une allure d’intimidation et de ruse, estime Rosine Soglo qui menace et jure défendre ses enfants tant qu’elle a toujours le souffle de vie.

« Il faut que le pouvoir en place lâche la famille Soglo », insiste-t-elle qui évoque la gestion de l’Etat par le pouvoir en place. A l’en croire, c’est une chasse aux sorcières que mène le régime en témoigne l’acharnement contre l’ancien maire de Cotonou. « Après avoir envoyé en exil notre fils Léhady Soglo pendant longtemps, quand on l’a déféré devant un tribunal d’exception qui s’appelle CRIET, tous ceux qui étaient accusés ont été relaxés sauf Léhady qui en eu pour 10 ans parce qu’il aurait commis le crime d’abus d’autorité », a-t-elle déclaré.

Sur la question de l’assassinat manqué de Ganiou Soglo, l’ancienne doyenne d’âge du parlement 7ème législature a annoncé sur sa page Facebook que la police parle d’un acte de braquage. Rosine Soglo n’a pas manqué de demander certaines précisions dont la suite de l’enquête, les commanditaires… « Depuis 10 jours, nous n’en savons rien sur le braquage », dit-elle.