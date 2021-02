L’affaire des parrainages des députés du parti Union progressiste (UP), l’un des deux blocs de Patrice Talon, prend une nouvelle tournure. Il y a quelques jours, l’ancienne ministre Reckya Madougou a affirmé que les fiches de parrainage délivrées par la CENA aux députés et maires ont été confisquées par les responsables des partis politiques. Les députés du groupe parlementaire Union progressiste (UP) sont montés au créneau pour démentir l’information. Mais, un député de cette formation politique dit le contraire.

Le député Hamed Tidjani Affo Obo dit Souwi a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contestation de l’authenticité du parrainage portant son nom. Son recours vise deux objectifs sur le fondement, des articles 114 et 117 de la constitution relatifs au rôle de juge de la légalité et de la régularité de l’élection présidentielle d’une part, et de la protection des droits fondamentaux et de l’homme.

Il conteste l’authenticité de ce parrainage puisqu’il ne l’a jamais émis au bénéfice d’un duo particulier malgré son souhait exprimé de le décerner au duo du parti «Les Démocrates ». Il estime que cette attitude frauduleuse constitue une atteinte à sa dignité humaine. Il demande à la Cour constitutionnelle de vérifier l’authenticité de chacun des parrainages ainsi émis, et en cas de fraude avérée, d’annuler la procédure d’attribution de parrainage.