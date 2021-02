L’ancien ministre Ganiou Soglo est toujours hospitalisé au CNHU. Il a cependant reçu la visite de sa famille, mais aussi d’hommes politiques à l’instar de l’ancien président Boni Yayi. Celui qui a récemment déclaré sa candidature à l’élection présidentielle prochaine ne compte pas baisser les bras malgré l’attaque dont il a été victime. Il a décidé d’envoyer un message à ses soutiens, mais aussi à ceux qui pensent que la situatiopn va l’affaiblir et le démotiver. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Ganiou Soglo

Chers amis(e)s, merci. Merci à ma famille qui m’accompagne depuis les premiers instants de cette mauvaise nouvelle. Merci à toutes les personnes et les personnalités politiques qui ont manifesté leur sympathie et prières au cours de ces dernières heures difficiles. Le Seigneur est les mânes de mes ancêtres m’ont permis de survivre à cet ignoble attentat sur lequel je reviendrais plus tard je prends les prochaines 48 heures pour me concentrer sur ma santé afin de faciliter les décisions et les actes médicaux qui sont à poser. Je vous rassure rien ne viendra entamer mon engagement pour la liberté et le devoir de mémoire. A très vite