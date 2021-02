Des militants du parti de l’opposition “Les Démocrates” font l’objet, depuis vendredi 19 février 2021 de convocations par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Dans un communiqué en date de ce dimanche 21 février, le parti dénonce des intimidations et le harcèlement judiciaire de ces militants dont la finalité est d’exclure le parti d’une troisième élection.

Le parti Les Démocrates informe que Nourénou Atchadé, premier vice-président et Justin Cohovi Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie et au Patrimoine ont été convoqués, sans raison et de façon cavalière à la CRIET vendredi dernier. Une fois à la CRIET, ils «n’ont été reçus qu’après plus de 11 heures d’attente ». Selon le parti, les motifs de la convocation «seraient basés sur des rumeurs et fausses informations relatives à des activités régulières du parti ».Le parti proteste «contre ces manœuvres d’intimidation et l’arbitraire préjudiciables à un processus électoral crédible et inclusif et à la paix ». Pour eux, la finalité de ces convocations n’est rien d’autre que «la volonté d’exclure pour une troisième fois l’opposition des élections et de faire un passage en force ».

Alors, le parti met en garde «contre la répétition de tels agissements ». Le parti demande à ses militantes et militants ainsi qu’à l’ensemble du peuple Béninois de rester mobilisés pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit par toutes les voies légales. «La crise politique actuelle nous fonde à rappeler au gouvernement et à son chef l’exigence de la mise en œuvre des décisions de la CADHP et les assises nationales demandées par l’opposition en vue de créer les conditions propices pour une élection crédible, inclusive et équitable, gage de paix sociale », indique le parti dans son communiqué. A noter que Bio Dramane Tidjani, vice-coordonnateur de la huitième circonscription électorale du parti est aussi convoqué ce lundi 21 février 2021 par la CRIET.