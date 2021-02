Depuis le début de cette année 2021, l’élection présidentielle déchaine les passions. C’est désormais un jeu de Ping-Pong entre le parti Les Démocrates et la mouvance présidentielle. Après la conférence de presse durant laquelle le député Rachidi Gbadamassi a fait des déballages sur la candidate Reckya Madougou, le parti Les Démocrates a réagi. Le colistier de la candidate, Patrice Djivo a tenu un point de presse dans l’après-midi de ce jeudi 18 février 2021 pour relever les contre-vérités de Rachidi Gbadamassi.

Et selon le conférencier, l’ancien maire de Parakou et Mama Sanni ont déballé des contre-vérités parce qu’ils ont senti «venir leur fin, et craignant les représailles de leur bourreau ». Selon Patrice Djivo, ce sont Rachidi Gbadamassi et Mama Sanni qui sont allés solliciter Reckya Madougou. «Il n’y a que vous Madame qui puissiez nous aider à chasser ce **** du pouvoir, c’est un président cynique à dégager à tout prix ! », aurait dit Gbadamassi et son allié à en croire Djivo. Il précise que Rachidi Gbadamassi a confié «moi-même je risque la prison si ce monsieur revient encore au pouvoir ».

Mieux, concernant la supposée forte somme qu’aurait proposée Reckya Madougou en contrepartie de l’attribution du parrainage de l’ancien maire de Parakou, c’est bien le contraire. «Rachidi Gbadamassi est allé demander à la candidate Reckya Madougou une forte somme pour mobiliser un groupe de 21 parrains », a indiqué le conférencier. Pour ce qui est des graves insinuations portées sur la personne de Reckya Madougou, le parti Les Démocrates estime que Rachidi Gbadamassi devra en répondre devant les tribunaux puisque le parti a instruit ses avocats.