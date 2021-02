Double deuil pour la famille Illougbadé. L’ancien président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP-Bénin), Marcellin Illougbadé est passé de vie à trépas ce samedi 6 février 2021. Il est mort alors même que le corps sans vie de son père est à la morgue depuis quelques semaines en attendant les funérailles. Marcellin Illougbadé fut directeur technique de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB).

Il a été aussi conseiller de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC), deuxième mandature (1999-2004). Marcellin Illougbadé a été président de l’Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications (ATRPT) et a occupé le poste de président du Comité national d’orientation de l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (ABSU-CEP). C’est à Leningrad en Russie qu’il a fait ses études supérieures.