La reine de l’inclusion financière en Afrique désignée candidate du parti « Les Démocrates » a donné de la voix ce lundi 15 février 2021. Sur sa page Facebook, Reckya Madougou dit s’assurer que le processus électoral soit inclusif, transparent, équitable et crédible sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

Pas de répit pour l’ambassadrice du parti « Les Démocrates » à la présidentielle annoncée pour le 11 avril 2021. Reckya Madougou apaise le cœur des béninois et rassure de l’organisation d’un scrutin crédible. En effet, disqualifiée par la commission électorale nationale autonome, la candidate entend mener tous les combats pour restaurer l’équité et rendre inclusive l’élection.

« Tous les acteurs en charge de l’organisation du scrutin devront faire montre d’impartialité et éviter d’être inféodés », a-t-elle recommandé. L’ancienne ministre a fait la synthèse de la procédure de dépôt des dossiers jusqu’à la publication par l’institution en charge de l’organisation de l’élection, de la liste provisoire des candidatures retenues.

Les béninois devront donner leurs suffrages à qui ils voudront, insiste Reckya Madougou. « Nous devons être capables de garantir et de préserver le droit de tous les béninois à participer librement, par le biais de la future élection présidentielle, à la conduite des affaires publiques de notre pays ». Elle a par ailleurs ajouté que le peuple ne se laissera plus faire comme à l’occasion des élections législatives et communales exclusives de 2019 et 2020. « Nous ne nous laisserons pas priver d’une troisième élection », jure-t-elle.