On connaît désormais le nombre d’électeurs attendus dans les urnes pour l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 11 avril 2021. Ils sont au total 5.523.524 de Béninois à avoir le droit de vote et ayant leurs noms inscrits sur la liste électorale. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a reçu cette liste électorale actualisée ce mercredi 10 février 2021 du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée du Bénin (COS-LEPI).

«Nous avons fait le travail qu’il faut et dans la transparence totale », a laissé entendre le président du COS-LEPI, Gilbert Bangana lors de la remise de la liste. Pour sa part, le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando a félicité le Cadre de concertation du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée pour le travail abattu.

Il a ensuite affirmé que cette liste électorale va être envoyée au niveau de chaque bureau de vote pour affichage. Pour rappel, ces Béninois inscrits sur la liste électorale vont choisir le prochain duo présidentiel qui va diriger le pays pendant les cinq prochaines années. À la date de clôture du dépôt des déclarations de candidatures, la CENA a enregistré 20 demandes. La liste provisoire des candidats retenus est attendue.