Le feuilleton politique né du lancement du processus électoral en cours n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Vendredi 12 février dernier, à l’occasion d’une rencontre médiatique initiée par le parti Les Démocrates, l’ancienne ministre et candidate du parti pour la présidentielle du 11 avril 2021 a mis les pieds dans la fourmilière. Reckya Madougou a menacé de faire des révélations. Les soutiens au régime l’appellent à rendre publiques ses preuves.

C’est Orden Alladatin, député du parti Union Progressiste qui a invité la reine de l’inclusion financière en Afrique à aller au bout de ses révélations. En effet, Reckya Madougou avait annoncé avoir pris contact avec des élus parrains qui ont fait savoir qu’ils ont été menacés avec notamment, leurs parrainages confisqués par leur formation politique. Cette révélation a fait couler beaucoup d’encres et de salives et a eu pour effet, la réaction du parti Union Progressiste.

Samedi 13 février 2021, le député Affo Tidjani, dans une vidéo publiée sur la toile, a confirmé les déclarations de l’ancienne ministre Reckya Madougou et en appelle à la clémence du peuple et de ses mandants en particulier. “Il faut que Reckya Madougou aille au bout de ses révélations et publie toutes les preuves à sa disposition. Nous l’y encourageons fortement sinon sans ses preuves qu’elle dit détenir, nous allons continuer à la présenter comme une menteuse à l’opinion publique “, a indiqué Orden Alladatin au micro d’un média en ligne.