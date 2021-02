La lutte contre l’insécurité, une priorité pour les éléments de la police républicaine. En effet, suite à une opération de contrôle inopinée qui a eu lieu ce mardi 2 février 2021, le commissariat du deuxième arrondissement de Parakou a réussi à mettre la main sur deux individus lourdement armés.

Un nouvel exploit pour les éléments du commissariat du deuxième arrondissement de Parakou dans le département du Borgou. Un contrôle de routine a permis aux forces de l’ordre d’épingler deux individus dont un ancien militaire en possession de plusieurs minutions et un chargeur d’Akm. Ils ont été interpellés à l’intérieur du camp militaire Séro Kpéra de Parakou dans la nuit du mardi 02 février dernier.

Un fusil d’assaut et des munitions

Au moment de leur arrestation par la police républicaine, ils détenaient des minutions et un chargeur d’Akm contenant dix-huit cartouches de différents numéros. Les mis en cause sont actuellement gardés dans les locaux du commissariat du deuxième arrondissement de Parakou en attendant d’être présentés au procureur de la république.

A noter que dans le lot, il y a un ancien militaire du deuxième bataillon inter-arme qui a abandonné son poste depuis huit mois. Les patrouilles et autres activités régaliennes de maintien de l’ordre public devront s’intensifier pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude. Il n’est pas sans oublier que le Bénin s’apprête aussi à entrer de pleins pieds dans une phase électorale grandeur nature et les mesures de sécurité devront être permanentes et quotidiennes.