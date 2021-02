Encore un cas d’homicide volontaire. Le corps inanimé d’un homme a été retrouvé mercredi 03 février dernier en début de matinée à Kparo, un village de l’arrondissement de Sèkèrè, dans la commune de Sinendé. La victime, la trentaine du nom de Sanni Alfa a été retrouvée morte pendue dans sa chambre, rapporte l’Agence Bénin Presse.

A en croire Bagoudou Idrissou, agent de la mairie de Sinendé, originaire de Kparo et parent du défunt, Sanni Alfa a été retrouvé pendu mercredi dernier aux environs de 09 heures. L’agent communal a indiqué que la victime se serait servie de son lit comme échelle et aurait réussi à se mettre la corde au cou, un acte qui lui a coûté la vie.

Les éléments de la police républicaine et le médecin de la localité ont été alertés pour le constat d’usage. Après inspection des lieux et les pratiques afférentes, le corps a été remis à la famille de la victime pour inhumation. 27 ans, la victime Sanni Alfa est mariée et père de deux enfants.