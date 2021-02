Le gouvernement béninois envisage de réformer le mode de recrutement des enseignants du supérieur dans les universités nationales. Les universitaires pourraient désormais se faire recruter directement sur concours. Le dossier a été reversé à la commission chargée de réfléchir sur la réforme de l’enseignement supérieur, qui proposera une ou des solutions, a annoncé Wilfried Houngbédji de la cellule de communication de la Présidence.

Une commission pour y réfléchir

Le processus suit son court et incessamment les propositions retenues seront rendues publiques, fait-t-il remarquer. « On a mis en place récemment une commission pour réfléchir à la réforme de l’enseignement supérieur dans notre pays, prenant en compte aussi bien le modèle de recrutement que la gestion administrative et académique de nos universités», précise Wilfried Houngbédji.

Il l’a dit à l’occasion du dernier numéro de l’émission publique Café Média de l’union des professionnels des médias du Bénin. Son intervention fait suite à la réaction d’un universitaire au sujet de la réforme annoncée dans l’enseignement supérieur au Bénin. Cela relance la question de la fiabilité du recrutement des enseignants dans les universités publiques.