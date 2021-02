Nous sommes en 2015 lorsque Patrick, qui effectue un safari dans le parc national de Ruaha, en Tanzanie, est attaqué par un lion. Des vacances de rêves qui virent au drame pour cet homme de 64 ans, qui pensait pleinement profiter d’un safari-photo. Résultat, ce dernier perd un bras. Un procès a récemment eu lieu autour de cette affaire.

En effet, la justice vient de reconnaître la responsabilité de l’agence de voyage ayant organisé cet événement. Un procès compliqué pour cet homme, qui s’est pleinement replongé dans ce cauchemar. Ainsi, c’est au cours de la nuit du 1er août 2015 que Patrick, aux alentours de 3 heures du matin, est attaqué par un fauve.

Un drame survenu en 2015

Alors qu’il dormait, ce dernier a effectivement senti la crinière du fauve sur son bras. Se réveillant, il est alors saisi au niveau du visage par le lion, comme lorsque ces animaux entraînent leur proie dans le but de les dévorer. Tentant de se défaire, Patrick fait peur au lion qui ne s’attendait pas à voir une telle résistance. Résultat, avec sa patte, le fauve lui arrache d’un coup de patte, l’ensemble de son bras.

La justice reconnaît les erreurs d’ATR

Traumatisante, la scène fera hurler de peur l’épouse de Patrick. Un cri strident qui fera fuir le lion. Patrick est alors emmené à l’hôpital. Problème, ce dernier se trouve à une heure et demie en jeep et les organisateurs n’ont pas prévu de morphine ni même de médicament. Des années après le drame, le couple s’est démené afin de faire reconnaître la responsabilité de l’agence de voyage ATR, les accusant de faute grave dans l’organisation. Finalement, la justice a reconnu les faits et devrait bientôt déterminer les dommages et intérêts.