Ronaldinho, la star brésilienne du football est en deuil. En effet Dona Miguelina, la mère du footballeur est décédée hier nuit, plusieurs semaines après avoir contracté le coronavirus. En décembre déjà, Ronaldinho avait annoncé que sa mère était atteinte du virus et devait être transférée aux soins intensifs.

“Chers amis, ma mère est atteinte du Covid et nous nous battons pour qu’elle se rétablisse bientôt. Elle est admise aux soins intensifs et reçoit tous les soins. Merci d’avance pour vos prières, vos énergies positives et votre affection.” avait tweeté Ronaldinho. L’annonce de son décès a été diffusée sur la toile brésilienne avant les hommages officiels de son ancien club et d’Alexandre Kalil, le maire de Belo Horizonte et ancien président de l’Atlético Mineiro (son ancien club) : “Ronaldinho, mon fils, je sais ce que c’est que de perdre une mère. Mes pensées en cette période difficile.” a affirmé M. Kalil sur twitter.