Alors qu’elle conseillait aux femmes d’offir (pour la saint-valentin) aux hommes des cadeaux de moins grande valeur que les leurs, la star du rap américain Cardi B a été prise à partie sur la toile pour un ancien cadeau qu’elle avait offert à son mari Offset. En effet, il y a deux mois, Cardi B offrait à Offset une rare lamborghini pour son anniversaire. Un geste que se sont empressés de rappeler ses détracteurs sur la toile.

Cardi B conseille-t-elle aux femmes ce qu’elle n’ose pas faire avec son mari? C’est la question que se sont posés les internautes après qu’elle ait appelé les femmes à offrir des cadeaux de plus faible valeur aux hommes. “Ok, donc à cause de mon tweet sur la Saint-Valentin, les hommes m’ont critiquée mais rappelez-vous … j’ai une bague de 550K à ma main gauche, une bague de 400k à ma droite, des milliers de dollars… Donc si vous n’aimez pas la comparaison des fleurs et des herbes, laissez-moi vous donner une autre qui fera plaisir aux hommes : Si vous achetez à votre femme des louboutins valant plusieurs milliers de dollars, elle vous offrira une Playstation 5 ” a-t-elle affirmé avant de rentrer dans des détails beaucoup plus crus.