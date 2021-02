Acteur reconverti à la mouvance au pouvoir et artisan du fameux mouvement populaire dénommé « Les fous du roi », Frédéric Béhanzin n’est plus libre de ses mouvements. Cité dans une affaire de corruption au port autonome de Cotonou, l’homme a été placé mercredi 17 février sous mandat de dépôt.

La scabreuse affaire de corruption au port autonome de Cotonou continue de faire de vagues. Mercredi 17 février 2021, l’ancien président du Mouvement du 4 avril et chef de file du mouvement « Les fous du Roi » déposé en prison. Il devra passer son séjour aux côtés de Jean Baptiste Hounguè, membre du Bloc Républicain et chargé de mission du chef de l’Etat Patrice Talon et Rodrigue Kakaï Glèlè, du service des marchés publics de l’instance portuaire.

L’affaire a contraint les autorités portuaires à suspendre le 05 février dernier, 09 agents. La décision de suspension a été prise à travers une note signée du directeur général Joris Thys. En attendant les investigations de la justice, Frédéric Béhanzin, Jean Baptiste Hounguè et Rodrigue Kakaï Glèlè sont pour le moment privés de toutes activités et de leurs libertés.