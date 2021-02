Le monde, après une première crise virulente de coronavirus, doit de nouveau faire face à l’apparition de variants. Un problème épineux qui veut que les vaccins laborieusement établis pour la souche principale ne soient pas efficaces contre les variants. En tout état de cause, les autorités sanitaires mondiales avec en premier lieu, l’OMS ne cessent de prôner une campagne massive de vaccination. Mais aux USA, le récent décès d’un médecin, mort de complications dus au coronavirus, alors même qu’il avait auparavant été vacciné, a relancé dans le pays le débat sur l’efficacité des vaccins.

Un décès qui suscite bien des questions

Le Dr Barton Williams est décédé le 8 Février dernier dans un hôpital de Memphis. Il avait 36 ans et était chirurgien orthopédiste. Si le décès du médecin suscite tant de commentaires aux USA, c’est parce qu’il avait été prouvé qu’il était décédé après une contamination à la Covid-19 et qu’il avait pourtant été vacciné et à deux reprises, contre le virus. Du coup de nombreuses interrogations avaient surgi de l’esprit de bien d’américains.

Est-ce véritablement du coronavirus qu’il était décédé ? Si oui pourquoi les vaccins administrés n’ont-ils pas fait leur office ? Les vaccins étaient-ils inefficaces ? Ou la souche qui avait eu raison du médecin était-elle une variante ? Autant de question auxquelles les experts américains ont tenté d’apporter des réponses. D’abord, des analyses pratiquées sur Barton Williams, avaient révélé que le docteur Williams était bel et bien décédé du Covid-19, puisqu’il y avait dans son sang des anticorps qui ne pouvaient provenir que d’une infection au Covid.

Ensuite le médecin n’était pas décédé d’un variant. La cause véritable du décès du jeune chirurgien serait selon les experts à rechercher au niveau d’un syndrome inflammatoire multi systémique ou MIS. Le MIS est une réaction chez une personne qui a eu une infection au COVID des semaines ou des mois plus tôt et qui a déclenché une réaction immunitaire sévère et retardée, qui provoque souvent des dommages importants aux organes. Aucun lien direct avéré donc avec le vaccin, les chercheurs poursuivent leurs investigations en continuant à conseiller la vaccination en tant que mesure préventive contre la maladie.