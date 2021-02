Le New Amsterdam Regional Hospital de Guyane, a vu naître mardi dernier deux bébés à 13 minutes d’intervalle. Ces nouveaux nés sont en réalité des enfants de deux sœurs jumelles : Amela Latahsa et Amesha Thuesday Grant. Les deux bébés, une fille et un garçon sont respectivement venus au monde à 09h10 et 09h23. Ils pesaient quelque 3 kilogrammes. Le garçon s’appelle Myron Kingsley Rajgopaul et la fille Cassidy Miracle Grant.

“Les jumeaux font des cousins jumeaux à quelques minutes d’intervalle“

Les nouvelles mères ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour leur avoir permis de partager de cette expérience ensemble. « ¨Père, je tiens à vous remercier de m’avoir amené ma sœur et moi, ici pour notre accouchement. Les jumeaux font des cousins jumeaux à quelques minutes d’intervalle. Ils fêteraient tous les deux leur anniversaire ensemble pendant que ma jumelle et moi allions faire de même » a écrit Amela sur sa page Facebook.

Le médecin régional Vishalya Sharma et le surintendant médical Vasana Henry se sont réjouis du fait que les mères aient choisi le New Amsterdam Regional Hospital pour se faire soigner et pour accoucher. Amesha et Amela ont toutes deux été admises à l’hôpital le 23 février 2021.