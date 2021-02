Pourvu qu’il brille autant que son père. Le fils de Didier Drogba a signé à l’US Folgore Caratese, un club de Série D, en quatrième division italienne. US Folgore Caratese se trouve en Lombardie, au Nord de Milan. Si Isaac Drogba fait montre d’autant de talents comme son père, peut-être évoluera-t-il, un jour dans l’un des deux plus grands clubs de la Lombardie. L’Inter et l’AC Milan. Agé aujourd’hui de 20 ans, le fils du vainqueur de la League des Champions 2012 est né en décembre 2000 en France.

Il a été formé à Chelsea où jouait son père, avant d’atterrir à Guingamp, un autre club très bien connu de “Super DD”. Isaac y a joué dans les équipes de jeunes (U19) et la réserve. Il n’a jamais eu la chance d’intégrer l’équipe professionnelle. Attaquant comme son père, c’est peut-être en Lombardie que le jeune joueur va vraiment convaincre et prendre son envol. Didier Drogba aussi ne s’est pas vite révélé au monde du football.

Son père n’a jamais joué en Italie

Il a fallu attendre la saison 2002-2003 pour qu’il explose dans l’équipe de Guingamp. L’éléphant avait alors 24 ans. Rapidement transféré à l’Olympique de Marseille, il devient la coqueluche du vélodrome avant de filer du côté de Chelsea pour endosser le costume de véritable star du football mondial. Notons que Didier Drogba n’a jamais joué en Italie. En voilà une différence entre lui et Isaac.