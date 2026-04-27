Privé de Mbappé pour la saison, le Real Madrid traverse une zone de turbulences

Le Real Madrid a confirmé lundi 27 avril que l’attaquant français souffre d’une lésion du semi-tendineux à la jambe gauche, contractée lors du match nul contre le Real Betis vendredi soir. « Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, il souffre d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son rétablissement sera suivi de près« , a déclaré le club madrilène. Aucune date de retour n’a été fournie.

Une absence qui intervient dans un moment critique

L’absence prolongée de Mbappé amplifie les difficultés que traverse le Real Madrid depuis plusieurs mois. Le club a subi son élimination des quarts de finale de la Ligue des champions le 15 avril, battu 3-4 à l’Allianz Arena par le Bayern Munich. Avant cela, une élimination en Coupe du Roi en janvier aux mains d’Albacete, club de deuxième division, avait déjà secoué l’institution. En Liga, les Merengues accusent neuf points de retard sur le FC Barcelone avec sept journées à jouer.

Ces déboires sportifs surviennent après le licenciement du coach Xabi Alonso en décembre et l’arrivée du technicien Álvaro Arbeloa. Les blessures s’accumulent : Eder Militao doit subir une intervention chirurgicale et sera éloigné des terrains pendant quatre mois.

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Un calendrier serré avant la Coupe du Monde

Mbappé disposait de deux compétitions pour terminer la saison en cours : la Liga et la Ligue des champions. Or, l’élimination européenne réduit à néant ces opportunités. L’attaquant de 25 ans, auteur de 40 buts en 39 matchs cette saison toutes compétitions confondues, pourrait ne plus participer aux sept dernières journées du championnat espagnol. La Coupe du Monde débutera environ six semaines après la dernière journée de Liga. Le délai de récupération que le Real Madrid devra respecter déterminera sa disponibilité pour rejoindre l’équipe de France en sélection.

Des enjeux multiples pour les Merengues

Privé de son meilleur buteur, le Real Madrid doit finaliser sa saison Liga sans Mbappé ni possibilité européenne. Barcelone, leader du championnat, détient l’avantage dans la course au titre. Pour les Merengues, le prochain rendez-vous majeur s’annonce crucial : le Clásico du 10 mai au Camp Nou pourrait devenir la dernière opportunité de relancer mathématiquement ses prétentions au titre domestique.