A l’occasion de la préparation d’un numéro de l’émission Le grand concours des animateurs présentée par Alessandra Sublet et consacrée à l’« Opération pièces jaunes », une opération reprise par Brigitte Macron, l’animatrice a eu droit à une visite guidée de l’Elysée de la part de la Première dame. Au cours de cette visite où Alessandra Sublet a eu la chance de découvrir plusieurs recoins de la présidence française, Mme Macron a saisi l’occasion pour lui faire une anecdote concernant l’ancien président américain Donald Trump lors d’un passage à Paris.

“Trump s’est enfermé dans ces mêmes toilettes”

La visite, racontée ce vendredi par l’animatrice, qui serait d’ailleurs très bien faite par la professeur de lettre d’après elle, les a conduites une petite aile d’un des bâtiments de l’Elysée qui ressuscita des souvenirs chez la première dame. « D’un coup, on arrive dans un coin avec une petite salle de bain et une toilette », raconte Alessandra Sublet. « Écoute, cet endroit est très drôle, parce que Donald Trump s’est enfermé dans ces mêmes toilettes », lui a confié Brigitte Macron qui avait passé un bon moment à rénover les bâtiments. « Il n’a jamais su comment ouvrir la porte ! » a jouté la First Lady.