Le cimetière de Long Island est un cimetière national, situé dans la communauté de Farmingdale sur Long Island, dans le comté de Suffolk, New York. Le cimetière a été établi en 1936 et s’étend actuellement sur 364 acres et compte plus de 356 000 inhumations. Il est géré par le ministère américain des Anciens Combattants. Ce jeudi, ce cimetière a été le théâtre d’une véritable tragédie, un accident qui a vu le personnel en charge de la construction et de la maintenance des tombes du cimetière perdre un des leurs.

Mort, sous plusieurs mètres cubes de terre

Rodwin Allicock, 42 ans est un ouvrier en fonction au cimetière de Long Island. Ce jeudi l’homme travaillait au nivellement d’une tombe sur le site commémoratif du Washington Memorial Park. Seulement quelques heures seulement après avoir entamé son travail au fond de la tombe, l’homme s’était brusquement retrouvé sous plusieurs mètres cubes de terre, littéralement enterré vivant. Les collègues de Rodwin tout en prévenant les secours, avaient tenté en vain de porter secours à l’ouvrier. C’est un corps inanimé et sans vie qui avait été retiré de la tombe.

Les autorités policières et l’Occupational Safety and Health Administration, une agence gouvernementale fédérale chargée de prévenir les accidents du travail, sont à pied d’œuvre pour éclaircir les circonstances de l’accident. Rodwin Allicock, avait révélé la presse, était marié et père de deux enfants.

Long Island a une longue tradition d’inhumation de soldats et de militaires, sans être un cimetière militaire à proprement parlé. Parmi ceux qui y sont enterrés se trouvent des prisonniers de guerre allemands et italiens de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 35 soldats de la Seconde Guerre mondiale des pays du Commonwealth britannique. Deux endroits historiques du cimetière sont : le Washington Memorial Park crée en 1938 et une fosse commune contenant les restes de 36 prisonniers de guerre italiens inconnus, tués à bord d’un navire britannique au large de l’Algérie lors d’une attaque à la torpille.