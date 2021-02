Ce Mardi, un accident de bus faisait plusieurs décédés près du village de Satna, district de Sidhi, à environ 560 km de la capitale Bhopal de l’état de Madhya Pradesh dans le centre de l’Inde. Un drame qui a tout de suite interpellé les autorités du pays, qui ont diligenté sur place la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe( NDRF) pour mener les opérations de sauvetage. Un accident qui vient alourdir les inquiétantes statistiques du pays ; 151 113 personnes tuées dans des accidents rien qu’en 2019.

39 morts et sept rescapés

« Ce qui s’est passé est extrêmement tragique. L’Etat tout entier soutient les personnes touchées », a déclaré le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan dans un message vidéo publié sur son compte Twitter. Un message qui faisait écho à celui du Vice-Président du Pays Venkaiah Naidu. Également sur Twitter l’homme d’état avait écrit : « Profondément attristé par la perte de vies humaines dans un accident de bus dans le district de Sidhi, Madhya Pradesh. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées et mes prières pour le prompt rétablissement des blessés, alors que les opérations de sauvetage sont en cours ». Des réactions d’autorités gouvernementales qui disaient toute la tragédie de cet accident qui avait fait selon les derniers chiffres, 39 morts et sept rescapés.

Il était 07 :30 du matin ce mardi quand, selon les résultats de l’enquête préliminaire, le chauffeur du bus qui transportait plus d’une cinquantaine de passagers a fait une embardée, et quitté la route avant de finir dans le canal qui bordait la voie. Le bus avait aussitôt été submergé, et il avait fallu la fermeture du canal pour permettre aux secours de faire leur travail et à la carcasse d’être repêchée. Le gouvernement du pays a annoncé qu’une aide financière substantielle serait accordée aux familles des victimes. Avec une moyenne de 414 accidents par jour, l’Inde possèderait les routes parmi les plus dangereuses au monde.