En Indonésie, une jeune femme a récemment accouché. Pour autant, celle-ci affirme être tombée enceinte de manière peu conventionnelle, à savoir, à la suite d’un coup de vent. En une heure, cette dernière aurait ainsi donné naissance à une petite fille. De quoi susciter de nombreux questionnements.

C’est à Cianjur, au sud de l’Indonésie, que Siti Zainah, jeune femme de 25 ans, a donné naissance à une petite-amie. Selon ses dires, tout se serait déroulé à la suite de sa prière. Alors qu’elle était allongée, face contre terre, elle aurait senti une rafale de vent, entrer directement dans ses parties intimes, avant de ressentir des douleurs.

Elle tombe enceinte après un coup de vent

De plus en plus, ces douleurs ont commencé à lui faire peur. De fait, elle s’est rendue à l’hôpital et, sur place, la jeune femme a alors accouché. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour de la petite localité avant de prendre de l’ampleur, au point de faire peur à l’ensemble des habitants du quartier, qui craignent, eux aussi, de devoir faire face à une grossesse non-naturelle.

Une enquête est actuellement en cours

De son côté, la jeune maman va bien. Eman Sulaeman, directeur du centre de santé communautaire ayant accueilli Siti Zainah, affirme que tout le monde se porte pour le mieux. Pour autant, celui-ci ne croit pas une seule seconde à un tel « miracle » mais semble évoquer la piste d’un déni de grossesse. Les forces de l’ordre, elles, ont décidé de réagir rapidement, afin d’empêcher les rumeurs et craintes de se répandre.