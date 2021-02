Professeur d’économie à l’Université de Fort Hare (UFH) en Afrique du Sud, Edwin Okey Chikata Ijeoma, depuis un moment n’est plus citoyen d’aucun pays. Nigérian d’origine, l’homme avait renoncé à sa citoyenneté nigériane en rejoignant l’Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud avec un permis d’études en 1998 pour poursuivre des études universitaires à l’Université de Pretoria, Ijeoma a obtenu la résidence permanente en Afrique du Sud en 2003, et a été exempté des restrictions d’immigration en raison de son mariage avec une femme locale deux ans plus tôt.

En 2005, il a obtenu la citoyenneté sud-africaine par naturalisation. Mais en 2007, il va divorcer de sa femme sud-africaine, puisque que le couple aurait été dans l’incapacité d’avoir un enfant. A la suite de ce divorce, il a été rejoint par une Nigériane, Anne Tomo avec qui il se serait marié depuis 1993. Les responsables des affaires intérieures sud-africaines ont été informés de la situation après avoir constaté dans la demande de résidence permanente de Mme Tomo, la présence d’une copie de son acte mariage de 1993 au Nigéria.

Accusé d’avoir commis la bigamie

Le professeur d’économie a été alors accusé d’avoir commis la bigamie. Il a donc vu sa citoyenneté révoquée par le ministère sud-africain de l’Intérieur après avoir invoqué un mariage bigame. Edwin Okey Chikata Ijeoma avait soumis la décision des affaires intérieures à l’examen de la haute cour de Bhisho, mais dans un jugement de 2020, le tribunal a jugé que le ministère n’avait pas commis d’erreur en concluant que le professeur d’économie avait fait de fausses déclarations sur son état matrimonial ou en déterminant que sa citoyenneté sud-africaine était nulle et vide.

Citoyen d’aucun pays

Le plus dur pour ce Nigérian d’origine est que le juge par intérim Mickey Mfenyana lui a refusé l’autorisation de faire appel de sa décision. Le juge a affirmé qu’un autre tribunal ne différera pas de sa conclusion selon laquelle il était malhonnête, et qu’aucune raison ne peut changer la décision du ministère. L’annulation de sa citoyenneté sud-africaine faisant de lui un habitant indésirable du pays signifie qu’Ijeoma n’a nulle part où aller puisqu’il avait auparavant renoncé à sa citoyenneté nigériane.