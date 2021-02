Nommé entraîneur-chef le 14 novembre 2019, à la tête du CF Montréal, le club a annoncé le départ ce jeudi matin de Thierry Henri. Un départ qui a été favorisé par la crise sanitaire du Covid-19 qui d’après le coach l’a éloigné de sa famille. « C’est avec le cœur lourd que j’ai [pris] cette décision. La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants, » a-t-il fait savoir dans un communiqué de presse.

À lire aussi Bénin : 100 jeunes à l’école des fondamentaux du football

Cette démission intervient au moment l’équipe s’apprête à débuter une nouvelle saison au sud de la frontière canadienne, dont les conditions risquent d’être les mêmes que celles de la dernière saison. Ce que Henry ne souhaiterait plus revivre. « La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal, » a-t-il précisé.

“Nous avons vécu une année impossible ensemble”

Ce départ de l’entraîneur-chef était devenu plus probable lorsqu’il avait été annoncé la semaine dernière qu’il faisait partir des derniers candidats en lice pour diriger l’AFC Bournemouth en Championship, la seconde division anglaise. Beaucoup attaché à sa famille dont il a été obligé de se séparer, Henry n’a manqué aucune occasion pour manifester combien de fois il était difficile pour lui et ses joueurs de passer autant de nuit à l’hôtel loin de la famille. « Nous avons vécu une année impossible ensemble et faire les séries éliminatoires avec ce groupe a été une expérience que je n’oublierai jamais », a-t-il rappelé dans le communiqué de presse.