La semaine écoulée a vu le tribunal correctionnel de Grenoble, procéder à au jugement d’un voleur assez particulier. Le prévenu un jeune homme de 19 ans a été arrête il y a quelques semaines de cela pour plusieurs cambriolages dans diverses maisons de La Tronche, une commune de France située à la limite de Grenoble en région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les victimes de cet Arsène Lupin de l’Isère, un commissaire de police.

Un cambriolage de trop…

Salah D. est le nom de notre cambrioleur selon les affidavits de force de police de la ville de Grenoble, semble avoir fait du cambriolage, son « délit » de prédilection, mais un type de cambriolage particulier : le home-jacking. Le home-jacking consiste pour le cambrioleur de s’introduire dans les domiciles avec ses occupants à l’intérieur ; une forme de cambriolage considérée comme parmi les plus traumatisantes pour les victimes. En tous cas le dernier coup de Salah D. s’est révélée être le « casse »de trop puisque, le domicile qu’il avait choisi en cette nuit du 12 et 13 janvier dernier, et ni plus ni moins que celui d’un commissaire de police.

Le cambrioleur cette nuit là a, malgré qu’il se soit retrouvé face à face avec le policier, réussi à fuir avec le téléphone, le portefeuille, et les clés de sa voiture de fonction. Mais l’alerte avait tout de suite été donnée et le délinquant se faisait arrêter à quelques rues du lieu de son larcin. La voiture du commissaire volée, ayant visiblement été difficile à manier. À l’arrestation du cambrioleur, ce sont plusieurs autres habitants de la commune qui se sont déclarés avoir eux aussi reçu la visite du jeune homme. Salah D est âgé de 19 ans.

Selon une plateforme ouverte des données publiques françaises, le nombre total de cambriolages et de violations de domicile sur l’ensemble du département de l’Isère est passé en 2019 à 10 041 contre 9 929 en 2018, 12 513 en 2017, et 12 322 en 2016. Quant à la commune de La Tronche sa faible population, 6 596 et son ratio de délinquance, la place parmi les villes en queue de peloton (89 ème) du classement des 107 villes les plus sures de France.