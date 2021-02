Les clashs entre artistes dans le monde du rap français sont devenus si habituels qu’ils font désormais parti du « show ». Les artistes, et les rappeurs en l’occurrence mettant un point d’honneur à animer via les réseaux sociaux, le buzz en faisant les uns sur les autres, des révélations fracassantes, ornées de tirades vitriolées ou de reparties enflammées. Ce jeudi, Rhoff n’a donc pas hésité à « balancer » sur Booba, nous laissant entrevoir une face cachée du Duc du Boulogne, qu’on ignorait.

Booba, un « fragile » ?

La bombe est tombée ce jeudi, alors que Rhoff sur son compte twitter, demandait pas si gentiment que ça à Booba d’aller se « soigner ». Soigner sa manie à vouloir jouer les « Bad Boys » , les mauvais garçons les gros durs , alors qu’en fait ce ne serait pas le cas. Les clashs entre les deux artistes étaient devenus depuis un certain temps monnaie courante, Booba après l’épopée avec Kaaris, ayant trouvé en Rhoff un nouveau gladiateur.

La nouvelle attaque de Rhoff contre Booba aurait pu passer pour une simple insulte si, le rappeur aux 1 700 000 disques vendus avec neuf albums, n’avait pas pris à témoin les gardiens de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. En 2018, Booba et Kaaris, se livrait à un pugilat en règle à l’aéroport d’Orly, suite à l’altercation les deux rappeurs ont été poursuivis et placés en détention provisoire en attente du procès Booba à Fleury et Kaaris au Centre pénitentiaire de Fresnes. Si rien ou presque n’a filtré du séjour des rappeurs en centre de détention, la publication de Rhoff lève un voile nouveau sur le séjour de Booba.

« Y a pas un maton de Fleury qui m’arrêtait pas sans taper des barres sur toi tu t’es caché en isolement Vip tu chialais a la cabine menaçant dte pendre l’infirmière dit que t’es fragile même Balkany est plus digne que toi et tu fais le badboy nudiste sur twitter (…) soignes toi », tels sont en substance les mots de Rhoff. Des mots qui devraient rapidement faire réagir Elie Yaffa alias Booba.