On ignore pour le moment les circonstances du drame. Dans les Ardennes, une femme a découvert dans la soirée d’hier dimanche, les corps sans vie de son mari et de son bébé de moins d’un an dans le domicile conjugal. Le couple habitait Vivier-au-Court à quelques encablures de Charleville-Mèzières. Après avoir découvert les cadavres, elle a donné l’alerte. Les secours et les gendarmes se sont portés sur les lieux du drame. La dame en état de choc, a depuis été admise à l’hôpital. Au cours de son transfert elle a indiqué que « son mari avait tué (le bébé) avant de se suicider ».

Est-ce un meurtre suivi d’un suicide ?

Les deux enfants nés du premier mariage de celle-ci ont été mis à l’abri dans les maisons voisines. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur le drame. Elle est menée par la brigade de recherche de Sedan. Les premiers éléments recueillis laissent croire à un meurtre suivi d’un suicide. Le procureur de la République de Charleville-Mézières explique que « le médecin légiste appelé et les techniciens en identification criminelle constataient que la mort de l’enfant pouvait être consécutive à un tir par arme à feu ».

Une autopsie “en urgence”

Le corps de l’adulte en l’occurrence le père de l’enfant « présentait des lésions massives pouvant correspondre à un geste autolytique par arme à feu» a poursuivi Laurent de Caigny. Le couple frappé par la tragédie n’avait pas jusque-là attiré l’attention des gendarmes. Les enquêteurs devront « établir outre l’identité certaine des défunts, qu’elles étaient les difficultés que traversait cette famille » a précisé le procureur. Ce lundi matin, les corps du père et du bébé seront autopsiés en « urgence » selon les dires de Laurent de Caigny.