Bien que dans leurs rangs, il y en a beaucoup qui sont accusés de violences vis-à-vis des populations qu’ils sont censés protéger, les policiers français sont de plus en plus la cible de jeunes qui s’en prennent à eux. Une fois encore plusieurs policiers à l’occasion des interventions ont essuyé des tirs de la part de certains jeunes. Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu’ils intervenaient pour mettre fin à un tapage nocturne dans une résidence de Montargis (Loiret), ils ont été accueillis par des coups de feu.

Toutefois, aucun des fonctionnaires n’a été touché. L’information a été confirmée par le procureur de la République, Loïc Abrial. Dans la foulée, les policiers ont réussi à mettre la main sur trois individus. Il s’agit de deux hommes âgés respectivement de 25 et 27 ans en plus d’une femme de 27 ans. Ils ont été tous placés en garde à vue après leur interpellation. D’après les faits relatés par les policiers, ils étaient tous saoulés. Mis en garde à vue vers trois heures, ils ont fini la nuit en cellule de dégrisement. Ce samedi, leur garde à vue été prolongée. Une enquête a été ouverte pour des faits de violences afin de faire la lumière autour de la situation et les circonstances des tirs.

« Tu*z-les ! Tu*z-les ! »

Par ailleurs, on voit dans une vidéo publiée sur Twitter par le Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), des jeunes qui s’en sont également pris aux forces de l’ordre. Derrière des visages cachés, on entend ces jeunes crier « Tu*z-les ! Tu*z-les ! », avec des tirs de mortiers d’artifices à l’endroit des forces de l’ordre. Selon une source policière, ils étaient près de trente jeunes à prendre les policiers à partie ce samedi vers 17h30 dans le quartier Beauregard à Poissy.

Deux dents cassées

Les fonctionnaires ont été pris dans un guet-apens alors qu’ils partaient pour disperser un rassemblement de jeunes dans la rue. Ici également, il n’y a pas eu des blessés comme dans le premier. Toutefois, il n’y a pas eu d’interpellations. Ce mercredi également, un autre groupe de policier a également pris pour cible par quatre adolescents.

Les fonctionnaires ont été agressés à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille (Nord) alors qu’ils étaient appelés pour aussi mettre fin à un tapage. L’un des policiers a été sérieusement blessé avec deux dents cassées. Les quatre adolescents impliqués dans cette violence ont été tous interpellés et déférés afin d’être présentés à un magistrat. Ils sont connus des services de police.