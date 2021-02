En France, les élections présidentielles sont prévues pour l’année prochaine. Emmanuel Macron probable candidat à sa propre succession sera certainement face à Marine Le Pen et bien d’autres candidats. Selon un sondage de l’Institut Harris Interactive, la cheffe du Front National part avec la faveur des votes au premier tour. L’ex candidate malheureuse à la présidentielle de 2017 aurait 26 à 27% des intentions de vote selon cette étude publiée dans le journal L’Opinion le 25 janvier dernier. Avec ces pourcentages, Marine Le Pen se place devant l’actuel locataire de l’Elysée. Au second tour, celle-ci est créditée de 48% des intentions de vote. Ce qui ne l’a donne pas gagnante face au jeune président. Le sondage en question a été commenté par l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean Pierre Raffarin.

Quand on lui a demandé si Marine Le Pen peut être élue présidente, l’homme répond sans ambages: « il peut y avoir un vote pour ou contre le Président sortant, ça peut permettre à quelqu’un d’avoir une sorte de rejet du vote de l’autre (…) ». « Ça peut arriver au profit de Marine Le Pen » a poursuivi l’invité de LCI ce mardi 02 février 2021. Il faut dire que la présidente du RN ne s’est pas enflammée après la publication des résultats de cette enquête.

C’est “quelque chose d’assez extraordinaire”

Elle a indiqué que ce n’était qu’un sondage et qu’il s’agissait d’une « image à un moment donné ». L’hypothèse de sa victoire est cependant plausible, concède-t-elle. Jean Pierre Raffarin pense que la situation extrêmement difficile et l’inquiétude majeure dans le pays sur le virus « et surtout sur le sortie qui s’annonce terrible » peut justifier ce sondage.

Un sondage qui ne donne pas Mme Le Pen vainqueur au second tour. Pour celui qui s’est retiré de la vie politique française en 2017, c’est “quelque chose d’assez extraordinaire” que Macron soit toujours favori devant la cheffe du Front National en ce moment. .