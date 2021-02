Marek Halter, écrivain français d’origine juif est agressé dans la nuit de Vendredi à hier samedi. L’écrivain reconnu pour ses positions en faveur de la cause juive recevait la visite de plusieurs assaillants alors qu’il était à son domicile à mettre les dernières touches à son nouveau manuscrit. Molesté, l’octogénaire s’en sortira avec quelques ecchymoses. Mark Halter a porté plainte et les autorités judiciaires françaises ont ouvert une instruction pour « vol par effraction aggravé par la commission de violences ».

Bien plus une intimidation qu’un vol…

Alors que brusquement réveillé de son assoupissement après une nuit passée à corriger son dernier livre, l’écrivain a d’abord pensé à des cambrioleurs en voyant apparaître devant lui trois assaillants. Mais très vite, l’auteur de « lilah » et de « Sarah » devait se rendre à l’évidence que ses « visiteurs » n’avaient rien de vulgaires cambrioleurs et que leur dessein, en pénétrant par effraction son domicile en cette nuit de vendredi, était à rechercher ailleurs. C’est qu’en fait rien n’a été volé, les assaillants allant jusqu’à laisser bien en évidence sur la table la carte bancaire de l’écrivain, alors qu’ils quittaient l’appartement.

Une visite qui ressemblait donc bien plus à une intimidation, car alors que le littéraire se faisait roué de coups pour avoir osé leur demander ce qu’ils faisaient là, il s’était entendu répondre « Si tu cries, t’es mort ». Les agresseurs n’ont fait aucune allusion à la qualité ou à la position politique de l’écrivain, mais l’enquête diligentée par le parquet de Paris, devrait bientôt situer sur les véritables motivations de cette incursion nocturne.

Halter est né en Pologne en 1936. Fuyant l’holocauste, lui et ses parents ont émigré en Hexagone en 1950. En France, Halter étudie la pantomime, la peinture et se tourne vers l’écriture dans les années 1970. Beaucoup de ses livres sont récompensés. En 1967, il fonde le Comité international pour un accord de paix négocié au Proche-Orient et joue selon des observateurs un rôle crucial dans l’organisation des premières rencontres officielles entre Palestiniens et Israéliens. En 2007, l’écrivain critique l’attitude des pays occidentaux, dont la France, qui ont choisi d’isoler la Syrie dans l’affaire Hariri, du nom de Rafik Hariri, le Premier ministre libanais assassiné.