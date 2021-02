C’est la cinquième fois en cette nouvelle année 2021 qu’un membre des forces de l’ordre français est en train de mettre fin à sa propre vie. Nommé Mickaël et âgé de 33 ans, le membre de la police nationale française a mis fin à ses jours dans la matinée de lundi 1er février à son domicile en se servant de son arme de service. Bien admiré par ses supérieurs et collègues de travail, le policier est père de deux enfant et était en service au commissariat du 8ème arrondissement de Paris.

Une enquête a été ouverte. Elle devra notamment déterminer à quoi est lié le décès de ce fonctionnaire, le travail ou des raisons personnelles. Le fonctionnaire avait obtenu, le 3 janvier dernier, l’autorisation de porter à nouveau son arme. La préfecture de police l’avait désarmé pendant un temps. Pour avoir été le quatrième suicide en l’espace d’une semaine, la situation à particulièrement tirer l’attention des syndicalistes.

“Des mesures fortes pour mettre fin à cette hécatombe”

« Cinq suicides en un mois. Cela est révélateur de dysfonctionnements importants qui, s’ils doivent prendre en considération le suremploi actuel, démontrent l’incapacité totale des services du ministère de l’Intérieur à les gérer ! La gestion est aussi catastrophique qu’inefficace. Nous refusons que cette situation soit reléguée à un simple comptage mortuaire ou une brève dans la rubrique faits divers. Nous exigeons des mesures fortes pour mettre fin à cette hécatombe ! », a déclaré le syndicat Unsa police.

L’année dernière, 28 suicide ont été enregistrés dans le rang des policiers français. Afin de palier à ces genres de situation, Place Beauvau avait mis en place, il y a un an, une cellule de soutien psychologique pour les membres des forces de l’ordre. Une ligne d’écoute a été également ouverte pour les policiers victimes d’agressions ou de menaces.