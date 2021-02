La commune de Grasse dans les Alpes Maritimes, fait sans aucun doute partie des communes les plus pittoresques et les plus visitées de France. Située en Côte d’Azur, grand pôle touristique français, la commune est surtout célèbre pour ses parfumeries et sa Fête du Jasmin en été. Seulement, même dans ce cadre digne des meilleures cartes postales, il arrive à la police de Grasse d’avoir à gérer des situations peu ordinaires. Ce lundi, les fonctionnaires du ‘’1 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny’’, adresse du commissariat de la ville, recevaient la visite d’un individu visiblement très remonté contre la police.

Une attaque au lance-flamme…

C’est avec un lance flamme improvisé, briquet et spray en bouteille contenant de l’alcool, qu’un individu s’est présenté ce lundi au commissariat de la vile de Grasse. Selon la presse locale qui rapporte les faits, l’homme n’aurait aucune animosité particulière envers les représentants de l’autorité qu’étaient les policiers. Mais il voulait juste réaliser une action d’éclat qui attirerait l’attention, avait-il dit, sur sa personne et ses conditions précaires de vie.

L’homme âgé de 42 ans, neutralisé et interpellé, avait sur lui un passeport italien. Mais ses déterminants entrés dans la base de données de la police de l’Union, ont indiqué que le pyromane improvisé était de nationalité tunisienne et était recherché dans l’espace Schengen. Un acte excessif tout de même pour le quadragénaire, qui de l’avis des experts médicaux appelés en renfort, aurait de sérieux problèmes psychiatriques.

Et alors que les psychiatres recommandaient une « hospitalisation d’office », les autorités judiciaires n’avaient eu d’autre choix que laisser tomber les poursuites qui lui pendaient au nez. Selon des statistiques officielles, le département des Alpes Maritimes a vu le nombre de victimes de coups et blessures passer de 1 790 en 1999 à 5 693 en 2019 ; des chiffres qui, corrélés à sa population, placeraient le département « à la 74eme place des départements les moins à risque en 2019 ».