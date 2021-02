C’est une triste nouvelle. Un père de famille a succombé à une crise cardiaque alors que des bandits avaient fait irruption dans sa maison pour l’enlever. C’est à la vue des malfrats que Hassan Bahago a eu le malaise. « Lorsqu’ils ont découvert qu’il était mort, ils ont enlevé deux de ses filles et M Alex, un membre du personnel de First Bank PLC à Funtua » raconte Sagir Mohammed, un habitant des quartiers de Shagari. En effet, l’attaque a eu lieu jeudi 11 février dans les quartiers de Shagari, région administrative de Funtua (Etat de Katsina). Les bandits ont également attaqué plusieurs autres maisons laissant au passage des blessés.

Il a été tué lors de la fusillade

L’opération s’est déclenchée aux environs de 23h15, heure locale, et a duré plus de 30 minutes, selon Sagir Mohammed. Il informe aussi que le chef des groupes d’autodéfense des quartiers de Shagari a été tué par les assaillants. « Alhaji Ali Bahago est venu nous sauver des bandits mais il a été tué lors d’une fusillade avec eux » a t-il déclaré. La disparition de Hassan Bahago ne laisse pas de marbre John Kantiyoh, une de ses connaissances.

« Mon aîné, vous vivez une vie épanouie. Que Dieu accorde à votre âme le repos éternel et console toute la famille First ECWA Funtua, ses amis et ses relations. Que Dieu mette fin à ces atrocités barbares, au nom de Jésus » a-t-il laissé entendre. Hassan était un ancien de l’église First ECWA Funtua. Ces deux filles enlevées par les bandits sont identifiées comme Jennifer et Saratu. Sagir Mohammed a appelé à l’achèvement rapide du poste de police en construction devant le poste des pompiers.

Ils auront l’esprit tranquille

Cela permettra de régler les problèmes d’insécurité dans la région. « Si le poste de police est achevé et commence à fonctionner, les communautés de Low-Cost, Yanwanki, GRA, KTARDA Project Quarters, ABU / SBRS Quarters, Shagari Quarters et Zamfarawa Quarters auront l’esprit tranquille sur la question lancinante de la sécurité qui perturbe les zones » a déclaré M Mohammed.