Une femme de nationalité nigériane est désemparée suite aux agissements de son nouveau patron. En effet, selon les informations du média nigérian Lindaijejisblog, il s’agit d’une secrétaire du nom d’Anastasia Michael qui a fait savoir que son nouveau patron lui a demandé de cuisiner pour lui. C’était à son tout premier jour de travail. Le patron lui avait d’abord acheté une boisson rafraîchissante Pepsi et un poulet frit. Cependant, il n’a pas eu le même geste à l’égard des autres employés.

« Dois-je commencer à écrire ma lettre de démission »

La situation a d’abord intrigué la femme, bien qu’elle se soit sentie mal à l’aise avec ce geste, elle s’est dit que l’homme était peut-être gentil avec elle. Par ailleurs, elle a demandé à un de ses collègues si le patron était si gentil avec tout le monde. Une question à laquelle celui-ci a répondu par la négative. Il n’a cependant pas fallu longtemps pourque le patron en question lui envoie un message WhatsApp, demandant à la nouvelle secrétaire de cuisiner pour lui. Mais, celle-ci a décliné la demande de son patron, arguant qu’elle travaillait en tant que secrétaire et non comme une cuisinière.

« Dois-je commencer à écrire ma lettre de démission parce que je ne veux pas de problèmes au bureau… même en tapant ce message, il vient d’acheter de l’eau en bouteille pour moi seulement (alors que nous sommes environ 8 employés) et il l’a gardée sur mon bureau! Et il a même pris l’assiette à emporter vide et la bouteille de Pepsi pour la jeter pour moi » a-t-elle laissé voir sur le réseau social. Anastasia Michael est toute gênée, puisqu’elle se plaint du fait que ses autres collègues la regardent d’une autre manière. « Je ne suis plus à l’aise au travail et le poulet et la boisson ont refusé de digérer. Que dois-je faire ?? quelqu’un me conseille … J’adore ce nouveau travail » a-t-elle demandé.