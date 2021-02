La crise sanitaire aux USA, c’est plus de 450 000 personnes décédées et des dizaines de millions de personnes contaminées. C’est donc d’une crise sans précédent que l’administration Biden avait hérité, mais le démocrate avait eu le temps de mûrir la riposte. Et en janvier dernier, il présentait son Plan de sortie de crise ; un Plan qui allait couter 1 900 milliards de dollars américains. Ce Vendredi, un ancien conseiller économique du président Obama, Larry Summers, taxait le programme d’excessif et soulevait des inquiétudes sur la capacité des USA à pouvoir gérer l’après plan de sauvetage.

Un plan ambitieux mais risqué selon Summers

Depuis l’annonce du Plan de sauvetage de Biden, de nombreuses voix et personnalités étaient montées au créneau, qui pour défendre le Plan, qui pour le rejeter. Mais l’intervention de Summers ce vendredi retenait l’attention de la presse économique américaine et mondiale, parce que l’homme était un économiste émérite. Ancien secrétaire au Trésor, Lawrence H. Summers, est l’un des principaux économistes américains.

L’homme âgé aujourd’hui de 66 ans a été tour à tour, le 71e secrétaire au Trésor de l’administration Clinton, le directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche dans l’administration Obama, le président de l’Université Harvard et l’économiste en chef de la Banque Mondiale. Une sommité donc qui trouvait que le Plan de gestion de crise annoncée par le président Biden avait trop d’impondérables et présentait trop de variables inconnues, pour être déroulé dans la précipitation.

« Le Plan de sauvetage Biden est admirablement ambitieux mais comporte aussi de aussi de gros risques pour la stabilité économique des USA » écrivait l’économiste dans un éditoriale du Washington Post ce vendredi. « Le plan Biden est un pas en avant vital » poursuivait-il, « mais nous devons nous assurer qu’il est mis en œuvre d’une manière qui ne menace ni l’inflation future et la stabilité financière, ni notre capacité à mieux reconstruire grâce à l’investissement public » avertissait en substance l’économiste démocrate.