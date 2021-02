Entre Skyrock et le Duc de Boulogne, le mariage n’aura duré que le temps d’un feu de paille. Alors qu’il y a quelques jours, Booba avait surpris plus d’un en annonçant la fin de la guerre avec la radio, une autre annonce met fin à la collaboration annoncée. Sur le réseau social de l’oiseau bleu au cours du week-end écoulé, le rappeur connu pour ses taquineries sur la toile fait observer que l’organisation d’une semaine de Planète Rap avec la radio a été suspendue.

Booba décline les conditions de la radio

Le rappeur estime que les conditions imposées par la radio ne lui convenaient plus. L’une des conditions est que l’équipe de la radio avait refusé que l’événement se tienne en direct. « Et eux refusent que mon Planète rap soit en direct donc bien évidemment nous avons décliné. Quand on est lâche on est lâche hein. J’allais montrer à la France entière que vous êtes des imposteurs esclavagistes. Sans violence. En noblesse. Vous avez bien fait », a laissé lire le Duc de Boulogne sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Skyrock s’était proposée

Cette situation intervient alors qu’il y a quelques jours, la radio s’était elle-même proposée de participer à l’organisation du « Planète rap ». « Si tu veux faire un Planète Rap exceptionnel, tu es le bienvenue », avait indiqué Laurent Bouneau, le directeur des programmes de Skyrock.