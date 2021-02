La star de la musique américaine Lady Gaga est complètement bouleversée après le vol de ses chiens. Les faits se sont déroulés dans la soirée d’hier mercredi 24 février 2021. Une ou plusieurs personnes armées ont tiré sur son promeneur de chien et ont pris avec eux deux chiens de la race des bouledogues français. L’information a été donnée par des sources policières dans une interview accordée au média américain TMZ.

À lire aussi France : une élue tuée par ses chiens

Les agresseurs ont fait feu sur le promeneur de chiens

Elles ont par ailleurs précisé que la chanteuse offre une récompense 500 000 $, pour toute personne qui détiendrait ses chiens. Les faits ont eu lieu un peu avant 22 heures, lorsqu’un ou plusieurs hommes armés ont attaqué le promeneur de chiens de Lady Gaga. Cependant, les agresseurs ont fait feu sur ce dernier et ont pris la fuite avec deux chiens nommés Gustav et Kojic. En outre, deux versions de l’histoire sont racontées. L’une indique que deux chiens ont été promenés, avec un qui a été volé et l’autre qui s’est échappé. Celui-ci a été retrouvée quelques instants plus tard.

Elle était à Rome

La seconde version, par contre, parle de 3 chiens qui ont été promenés et deux volés. Le troisième qui s’était échappé a été retrouvé par la suite. Notons que Lady Gaga était en voyage de travail quand elle appris la nouvelle. Elle était en effet à Rome, pour travailler sur un tout nouveau film. Le promeneur quant à lui, a été conduit à l’hôpital pour suivre des soins. L’équipe de Lady Gaga a donné une adresse mail à travers laquelle ceux qui détiennent les chiens peuvent les contacter : KojiandGustav@gmail.com.