Quelques jours après l’agression de son frère Ganiou, Léhady Soglo aussi a réagi. L’ancien maire de Cotonou en exil depuis quelques années a fait savoir qu’à l’annonce de cette nouvelle, «c’était la stupeur, la consternation et l’horreur ». Mais, par la grâce de Dieu, Ganiou Soglo est en vie. Il estime que cet acte crapuleux doit être condamné, les auteurs recherchés et traduits devant la justice. Pour lui, «ce n’est pas le Bénin que nous connaissons et que nous aimons ».

A l’en croire, la famille Soglo est plus que jamais déterminée à défendre l’Etat de droit et les libertés fondamentales. «Vous avez écouté tout à l’heure le ministre Ganiou Soglo : il a dit que la lutte continue et que la défense des libertés est son crédo », a précisé l’ancien premier adjoint au maire de Cotonou. «Nous allons poursuivre inexorablement notre combat pour la restauration des libertés, de l’Etat de droit et de la démocratie dans notre pays », avance-t-il.

«Mon frère est très combatif », rassure Léhady Soglo. «On lui a tiré dessus. Les balles ont touché certaines cotes. Il est actuellement dans un état stable. Mais il n’est pas encore tiré d’affaire », raconte-t-il. Donc «on va continuer à prier pour qu’il sorte très vite de cette situation ».