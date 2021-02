Les USA en un acte qui devrait durcir les tensions en Mer de Chine méridionale, ont envoyé dans ces eaux maritimes, deux bâtiments de guerre : le Nimitz et le Roosevelt. C’est par un communiqué de presse de sa cellule de relations publique, que la Marine américaine a fait savoir que les deux groupes aéronavals devraient se livrer dès ce mardi à des opérations conjointes. Une démonstration de force de la part des USA visant à empêcher la Chine de contrôler et de militariser la région, que Pékin a tôt fait de dénoncer.

Vers un durcissement des tensions

Ce n’est pas la première fois que les USA mènent de telles opérations en Mer de Chine méridionale. Des opérations de ce type selon les autorités américaines seraient nécessaires pour autant maintenir la disponibilité opérationnelle des États-Unis, que pour rassurer les alliés et les partenaires et préserver la paix dans la région. La dernière opération du type avaient vue en Juillet dernier, avaient vu en manœuvre les porte-avions Ronald Reagan et Nimitz. Cette fois c’est le Théodore Roosevelt et le Nimitz qui sont de la partie.

Selon la Marine américaine, les exercices de ce mardi devrait essentiellement consister pour les navires et les aéronefs des deux groupes d’attaque, à coordonner des opérations dans une zone à fort trafic pour démontrer la capacité de la marine américaine à opérer dans des environnements difficiles. Les groupes de frappe ont mené une multitude d’exercices visant à accroître l’interopérabilité entre les ressources ainsi que les capacités de commandement et de contrôle.

À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine prendrait les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument la souveraineté et la sécurité nationales. La Chine a toujours affirmé avoir une souveraineté irréfutable sur une large portion de la mer de Chine méridionale, la plus grande. Une affirmation qui, selon la Cour internationale d’arbitrage de La Haye, serait dénuée de tout fondement.