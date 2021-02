L’implantation d’un diamant de 24 millions de dollars sur le front du rappeur Lil Uzi Vert ne se serait visiblement pas bien terminée. En effet, dans une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, on peut voir le front le front de la star en sang. Comme légende à cette image qui a été postée, on peut lire : «Si je ne le retire pas correctement je pourrais mourir lol …..non sérieusement ».

Les fans lui demandent de retirer la pierre

La publication qui a suscité beaucoup de réactions a été par la suite supprimée. La plupart des commentaires demandaient au rappeur de retirer son diamant qu’il a placé à prix d’or à son front. Selon les informations ont été relayées sur cette situation, il s’agit d’une pierre de 10 à 11 carats. Elle lui a été fournie par un joaillier new-yorkais. Il annonçait il y a quelques jours qu’il a finalement pu mettre la main sur cette pierre qu’il payait depuis plusieurs années.

Il essaie de rassurer

Ce mercredi 3 février, il annonçait finalement que l’objectif de l’achat de cette pierre précieuse est la décoration de son visage. Notons qu’après cette publication dans laquelle son front était en sang, il a refait une autre publication visiblement dans le but d’apaiser ses fans. « Ok on est bons », a-t-il laissé lire en légende à cette publication.