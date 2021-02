Après une fausse couche douloureusement vécue en novembre 2020, le couple le plus populaire du Royaume-Uni vient de faire une annonce officielle ce dimanche 14 février 2021. En effet, le Duc et la Duchesse de Sussex ont annoncé l’arrivée prochaine de leur deuxième enfant dont leur fils aîné Archie Harrison âgé bientôt de 2 ans le 6 mai sera le grand frère. Une annonce faite il y a 7 heures via le compte officiel de Meghan Markle et du Prince Harry respectivement comme suite : “Meghan Markle et le Prince Harry annonce leur bébé No. 2 — Archie sera grand frère! [..] “.

La photo prise pour cette annonce a été faite par un photographe Misan Harriman un vieil ami du couple, via un iPad est une image du ton blanc-noir. sur cette image, on peut apercevoir Meghan dans sa robe florale confectionnée lors de sa première grossesse (d’Archie), amoureusement couchée au dessus du genou gauche de Harry, révélant ainsi le bel renflement de son ventre assez rond. Les deux tourtereaux souriant quant à eux par ce heureux évènement, restent captivés l’un l’autre par leurs regards en ce jour de la St-Valentin.

Une annonce qui vient compléter le désir ardent du jeune couple de reprendre une vie normale après le remue ménage du Brexit qui n’a point été aisé pour chacun d’eux. N’empêche, le couple a continué de lutter pour la vie privée de leur petite famille même après la fausse couche récente. À ce propos, Meghan a remporté la semaine le procès qui l’opposait l’éditeur Associated Newspapers propriétaire des publications du Daily Mail, le MailOnline et le Mail on Sunday, sur une lettre de son père en 2018. Le Juge Warby a estimé ce genre de publications était : ” manifestement excessif et donc illégal “. Un épisode que le couple tentera certainement d’oublier avec ce heureux évènement ne serait-ce que temporairement.