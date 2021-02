Comme il est dans les habitudes, les communiqués de la reine Elizabeth II ne font pas l’objet de commentaire ni de réponse. Toutefois, le prince Harry et Meghan Markle ont manqué à cette coutume en donnant réponse à un communiqué de la reine. « Après une série de conversations avec le duc, la reine a confirmé par écrit qu’en prenant leurs distances avec le travail effectué par la famille royale, il leur est impossible de poursuivre les responsabilités et devoirs qu’impliquent une vie de services publics », avait déclaré le Palais à propos de Harry et Meghan dans un communiqué le vendredi 19 février.

Mais toujours dans la dynamique de prendre ses distances d’avec la famille royale, les Sussex ont via un message répondu au communiqué du palais. « Nous pouvons tous vivre une vie de services publics. Les services publics sont universels, » ont écrit les Sussex annonçant qu’ils vont continuer « de soutenir les organisations qu’il représentait, peu importe son rôle officiel ». Dans son numéro de ce dimanche 21 février, l’hebdomadaire britannique le Sunday Times a indiqué que le prince William serait crispé voire contrarié par l’attitude de son jeune frère, prince Harry.

Le prince William serait triste et choqué

D’après une source anonyme qui s’est confiée à l’hebdomadaire, le prince William serait « vraiment triste et sincèrement choqué » par le comportement du père du petit Archie. Egalement d’après d’autres sources proches du Buckingham Palace, le fils aîné du prince Charles a trouvé l’attitude de son frère et celui de son épouse vis-à-vis de la reine comme « insultant et irrespectueux. » « On ne répond pas à la reine, cela ne se fait pas, » a précisé la source.