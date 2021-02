Ethical Traveler a publié la liste des dix meilleures destinations éthiques post-pandémiques 2021. Et parmi les pays du top 10, figure le Bénin. Au cours des années « normales », Ethical Traveler enquête sur les pays en développement dans le monde, depuis l’Afghanistan au Zimbabwe, en se concentrant sur quatre catégories générales que sont la protection de l’environnement, le bien-être social, les droits de l’homme et le bien-être animal.

Mais, en raison du coronavirus et de son influence sur les voyages les voyages internationaux, Ethical Traveler a choisi, au lieu de commencer par une liste restreinte basée sur ses paramètres et bases de données, d’examiner de plus près certains pays qui sont apparus sur leur liste des gagnants au cours des cinq dernières années. Le Bénin étant sur la liste des gagnants en 2018, il a été concerné par l’examen. Il a été question d’étudier comment les pays concernés ont géré la pandémie et comment cette maladie a eu un impact sur leur industrie du voyage et du tourisme. Ethical Traveler a aussi cherché à savoir si des initiatives et des possibilités positives (bonnes pratiques) se dégagent de cette crise. Pour cela, cet organisme a consulté diverses sources y compris des rapports d’institutions internationales et d’autres ONG, de ressources nationales gouvernementales et de médias autant locaux qu’internationaux. L’objectif est d’encourager les comportements qui contribuent à créer un monde plus sûr et plus durable grâce aux voyages.

«Une fois prémuni, assurez-vous de soutenir les petits exploitants et les gîtes locaux qui assurent les efforts de conservation et profitent aux communautés locales ». En dehors du Bénin, les pays du top 10 des meilleures destinations éthiques post-pandémiques sont Bélize, Cap-Vert, Costa Rica, Equateur, Jamaïque, Mongolie, Népal, Gambie et Uruguay. Pour rappel, Ethical Traveler est un organisme à but non lucratif bénévole. C’est un projet de l’Institut Île Terre (Earth Island Institute). Ni argent ou don d’aucune sorte ne sont sollicités ou acceptés d’aucun pays, gouvernement, office de tourisme ou individus dans la création de la liste annuelle.